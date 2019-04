Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della gara col Genoa: "Stasera dobbiamo dare il 100% per ottenere i tre punti e rimandare la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus. Col Genoa è importante anche in chiave Arsenal, dobbiamo farci trovare pronti. Quella coi Gunners è la partita che può svoltare la nostra stagione. Io scocciato di arrivare sempre secondo? Non ho mai detto che a giugno voglio andarmene dal Napoli. Sono state riportate male le mie parole. Io qua sto benissimo e ho sempre dato il massimo, finché resterò continuerò a farlo. Sono orgoglioso di giocare nell'unica squadra che mette sempre in difficoltà la Juve. Ci sono rimasto male, leggo che avrei scelto Raiola per andare via... Io sono concentrato sul Napoli e andiamo avanti insieme, ci aspettano due gare importanti e dobbiamo fare bene".



RITORNO - "Sto bene, spero di poter dare una mano alla squadra in questo finale di stagione. Mi auguro di giocare già oggi a gara in corso, ma la cosa importante è che il Napoli vinca ovviamente".