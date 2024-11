Insigne: "Voglio ancora la Nazionale e i Mondiali in Canada. Solo in Italia vieni escluso se giochi all'estero"

Getty Images

Una sua prodezza è stata fondamentale per battere i Diavoli Rossi nel percorso che ha portato laa vincere. L’ex giocatore del, ora al, squadra della Mls, in questo momento ferma per la pausa invernale, ha presentato la sfida tra le squadre diin un’intervista a Repubblica. Queste le sue parole."Il Belgio mi ricordaNon eravamo noi i più forti, ma creammo con la Federazione e lo staff tecnico del ct Roberto Mancini un gruppo granitico. Fu quello il segreto del nostro. Pare ieri. Prendo la palla sulla linea di centrocampo, alzo la testa e parto, salto Tielemans con un dribbling e mi avvicino alla mattonella che ho sempre amato di più, la rampa di lancio per il tiro a giro.. Eravamo uniti, il resto venne da sé e andammo a prenderci la Coppa. Già indossare la maglia della Nazionale è un motivo straordinario di orgoglio, ma vincere un trofeo è meraviglioso".

Sono grato aper avermi portato almeno in Brasile, ma ero ancora un ragazzino e la mia unica avventura iridata non fu da protagonista. Confallimmo invece la qualificazione ed è stata soprattutto la seconda volta a fare male.Una spiegazione negli spogliatoi non riuscimmo a darcela. Sento parlare di una crisi di talenti e magari c'è anche qualcosa di vero. Ma la nostra storia dice altro:I club devono investire nella crescita dei giovani, gli allenatori dargli spazio e fiducia. Pure per la Nazionale e sta già succedendo, con l'arrivo sulla panchina della Nazionale di. Il mister sta aprendo ai giovani le porte del club Italia e i risultati si cominciano a vedere. Il cammino in Nations League è stato finora ottimo ed è importante,

“Ai Mondiali non bisogna tornarci e basta.con l'ambizione di poterli vincere. Noi siamo l'Italia, 4 volte campione del mondo. Qui in Canada, nazione che li ospiterà con Usa e Messico, si respira già un'atmosfera di, con i cartelloni pubblicitari per le strade anche se manca un anno e mezzo. Il calcio in America non è ancora seguito come gli altri sport nazionali: baseball, basket, football. Ma il movimento sta crescendo e il volano dei Mondiali sarà straordinario, con l'arrivo dei campioni.in Canada c'è una nostra comunità calda e numerosa”.

, però. Non ancora.Sono in Canada da due anni e sono contento dell'esperienza che sto vivendo, ma un rammarico ce l'ho...e non se ne capisce il motivo. I sudamericani che stanno in Serie A possono fare ogni volta 13 ore di volo, perché a noi non è consentito? Parlo in generale, ma ho già detto cheAltrimenti si segue da tifoso”.

È un grande lavoratore, un tecnico che mangia calcio. Anche il futuro del Napoli ha tutto per essere azzurro”.