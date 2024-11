Insulti a Liverpool e Klopp, sospeso l'arbitro inglese David Coote

, direttore di gara 42enne di Nottingham,della Premier League (PGMOL) a tempo indefinito, dopo cheQuesta la nota diffusa per spiegare la decisione: “David Coote è stato sospeso con effetto immediato in attesa di un’indagine completa. La PGMOL non farà ulteriori commenti fino a quando il processo non sarà completato”.nel successo per 2-0 contro l'Aston Villa, è statoche ha fatto immediatamente il giro dei social network e nel quale l'arbitro (dal 2018 nel giro del massimo campionato inglese) avrebbe riservatoUna situazione piuttosto spinosa e decisamente eclatante destinata a generare un certo imbarazzo nel settore arbitrale inglese.