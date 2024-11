Getty Images

Premier League, LIVE dalle 16: quattro match in contemporanea, poi Manchester City e Liverpool

Redazione CM

6 minuti fa

Grande pomeriggio di calcio internazionale, con la Premier League che torna in campo per l’undicesima giornata di campionato.



Si parte alle ore 16 con quattro partite in contemporanea: Brentford-Bournemouth, Crystal Palace-Fulham, West Ham-Everton e Wolverhampton-Southampton.



Alle 18.30, il Manchester City di Pep Guardiola cerca risposte in casa del Brighton, per ritrovare un successo che manca dallo scorso 26 ottobre (sono arrivate 3 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni).



Chiude, alle 21, il big match di giornata: la capolista Liverpool, allenata da Arne Slot, se la vedrà contro l’Aston Villa, pronto a riscattarsi dopo il solo punto centrato nelle ultime due giornate.