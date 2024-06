AFP via Getty Images

Insulti razzisti a Vinicius: tifosi condannati a 8 mesi

30 minuti fa



Tre tifosi del Valencia sono stati condannati a otto mesi di carcere e a due anni di Daspo dagli stadi di calcio per aver proferito insulti razzisti allo stadio Mestalla di Valencia contro Vinicius.



Come ricorda l'Ansa, il calciatore brasiliano del Real Madrid, lo scorso 21 maggio, denunciò che durante la partita tra Valencia e blancos aveva ricevuto insulti razzisti da parte di sostenitori valenciani.



La partita era stata fermata per qualche minuto. Il calciatore ha identificato uno degli imputati. Quella stessa notte, altri due tifosi erano stati identificati dalle telecamere interne del Valencia.