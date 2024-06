Getty Images

Inter, 5 contropartite proposte al Genoa per Martinez

L'Inter sta facendo sul serio per provare a portare a Milano il portiere spagnolo Josep Martínez Riera acquistato dal Genoa dal Lipsia e protagonista di una stagione super in maglia rossoblu. Classe 1998 ha un contratto in scadenza 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo in favore del club ligure, ma è diventato il primo obiettivo dei nerazzurri dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Bento.



E per provare a convincere il Genoa ad abbassare le pretese dal punto di vista economico per Martinez, l'Inter ha proposto al club rossoblù una fra 5 contropartite tecniche la cui valutazione per l'Inter è molto simil e che garantirebbe anche una piccola ma importante plusvalenza. Si tratta secondo il Secolo XIX di Satriano, Oristanio, Pio Esposito, Zanotti e Corrado.