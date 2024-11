Inter tra le prime 8 in Champions League? Ecco quanti punti servono, playoff assicurati

AFP via Getty Images

. I meneghini sono imbattuti in questa fase campionato, oltre a essere l'unica squadra a non aver subito neanche un gol in questa competizione.I nerazzurri non sono ancora aritmeticamente qualificati alla fase successiva della competizione, ma sono molto vicini a centrare l'obiettivo di rientrare tra le prime 8 della graduatoria e ad accedere direttamente agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Tre partite rimanenti per i nerazzurri, che dovranno affrontare Bayer Leverkusen e Sparta Praga in trasferta, prima di chiudere in casa con il Monaco., ma il grande traguardo della squadra di Inzaghi è quello di arrivare tra le prime 8 in modo da qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale: secondo le previsioni di Football Meets Data, riportate da Sky Sport, all'Inter servirebbero altri 3 punti per avere il 69% di probabilità di finire tra le prime 8, con 4, la percentuale si alzerebbe al 97%, che diventerebbe 100% dai 5 punti in su.

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8:

14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100%

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24:

7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data.