Inter, è il momento del jolly Buchanan: perché per Inzaghi è un'arma e dove giocherà

Ai tifosi dell'sono bastati i primi 16 minuti stagionali per innamorarsi nuovamente diLa gara con il Verona era evidentementegià indirizzata ma l'esterno canadese ha sfruttato al meglio i seppur pochi minuti che Simonegli ha concesso per ritrovare, finalmente dopo il lungo infortunio alla tibia che l'ha tenuto fuori per 4 mesi, la sensazione di calcare i campi da gioco con la casacca nerazzurra addosso. E oggisia chiaro, ma ci siamo.Vanno come detto contestualizzate in una gara già decisa, ma le statistiche che Buchanan ha collezionato a Verona lasciano intravvedere tutto il potenziale di quella che, per Inzaghi potrà essere un'autentica arma tattica. Nella testa di chi ha visto la gara rimane impressa la cavalcata con tanto di doppio dribbling secco lungo la fascia destra, ma i numeri dicono anche di più. 1

in tutte le altre partite giocate. Il miglior giocatore per dribbling tentati/riusciti è Marcus Thuram che però arriva al massimo a 2 in una singola gara. L'unico giocatore ad essere arrivato a 3 dribbling riusciti è stato Nicolò Barella contro l'Empoli, mentre l'altro giocatore a quota 2 in una singola gara è Davide Frattesi, alla prima stagionale contro il Genoa.

Arma tattica quindi, che oggi più che mai potrebbe avere delle chance, ovviamente a gara in corsa. Sì, ma in che ruolo? Oggi l'Inter è in apparente difficoltà nel reparto arretrato dove, con l'infortunio die i continui acciacchi di, la coperta inizia ad essere corta. Matteorappresentano oggi le principali alternative nel ruolo di "braccetto" conche, all'occorrenza può accentrarsi da perno mediale.. Un autentico jolly che l'allenatore continuerà a potenziare. Anche per Buchanan è arrivato il momento giusto.,