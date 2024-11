AFP via Getty Images

Inter, infortunio per Pavard: quando torna e quante partite salta

un' ora fa



L’Inter perde Benjamin Pavard: gli esami di rito, ai quali il difensore francese si è sottoposto dopo l’infortunio muscolare contro il Lipsia, hanno evidenziato come il braccetto nerazzurro abbia subito una lesione alla coscia sinistra.



COMUNICATO - "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".



QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA – Un ko importante per la formazione guidata da Simone Inzaghi che non potrà contare su Pavard per almeno un paio di settimane. Dunque, il difensore transalpino salterà sicuramente le due prossime sfide di campionato contro Fiorentina e Parma I nuovi esami, successivamente, potranno confermare se Pavard sarà presente per la partita del 10 dicembre, in Champions League, con il Bayer Leverkusen e il big match contro la Lazio del 16 dicembre. La speranza del club meneghino è che Pavard possa rientrare in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia del 19 dicembre, in casa con l’Udinese.