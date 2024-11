Getty Images

Inter, Acerbi e Calhanoglu tornano in gruppo: con il Venezia saranno convocati

Redazione CM

30 minuti fa



Buone notizie in vista di Inter-Venezia per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha ritrovato Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi che, a due giorni dalla sfida del 3 novembre, sono tornati in gruppo come conferma Sky Sport. Non saranno in campo dal primo minuto, ma la loro presenza è sicuramente importante in vista soprattutto delle partite contro Arsenal (mercoledì 6 novembre) e Napoli (domenica 10 novembre).



ASLLANI TITOLARE? - Sia Calhanoglu che Acerbi si erano fatti male durante la partita con la Roma dello scorso 20 ottobre. Per il turco elongazione agli adduttori della coscia sinistra, mentre per il centrale difensivo elongazione al bicipite femorale della stessa gamba. Insieme a loro in gruppo presente anche Asllani, che, con il Venezia, dovrebbe ritrovare un posto da titolare in regia.