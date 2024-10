Inter, le ultime su Acerbi e Calhanoglu: ecco il piano di Inzaghi per il loro recupero

Getty Images

Dopo i tre punti conquistati sul campo dell’Empoli, l’Inter di Simone Inzaghi si è già rituffata in campo per preparare la sfida di domenica sera contro il Venezia.Questa mattina hanno lavorato. A questo punto la loro presenza tra i convocati di domenica sembra è da definirsi quasi scontata,Se tutto andrà per il verso giusto, sia Calhanoglu che Acerbi troveranno un posto tra i titolari contro Arsenal e Napoli.

Anche Kristjanha lavoratoche avrebbero riacutizzato il dolore. L’albanese sta sempre meglio e a breve tornerà a lavorare in gruppo. Servirà un po’ di tempo in più, invece,