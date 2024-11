Chi gioca, chi no: Koopmeiners, Oristanio, Calhanoglu, Dallinga, Kean, Lobotka

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversiTra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Il turno che segue quello infrasettimanale si apre sabato alle 15 cone si chiude lunedì sera con– C’è la Champions prossima settimana e quindi Castro potrebbe riposare e in casa contro il Lecce potrebbe arrivare la grande occasione per lui. Italiano gli conferma stima, vedremo se risponderà presente.

– L’ottimo ingresso contro il Monza potrebbe promuoverlo titolare a Napoli. In ogni caso è da schierare, perché è sempre utile anche a gara in corso il serbo.– Minutaggio contro il Parma e ancora più minutaggio a Udine, per averlo pronto in Champions. Si candida a giocare titolare Koopmeiners contro l’Udinese. Recuperato e ristabilito.– Runjaic potrebbe rilanciarlo titolare contro la Juventus. È entrato bene a Venezia, ora cerca di ritrovare la miglior condizione. Si gioca il posto con Iker Bravo.

– Sicuramente titolare al Meazza contro l’Inter. L’uomo più in forma del Venezia, senza alcun dubbio. Di Francesco lo ha già annunciato in pratica.– Dopo la grande prova di Empoli cerca spazio e potrebbe anche trovarlo contro il Venezia. Stavolta il candidato a rimanere fuori è Barella. Occhio anche a Calhanoglu, che appare ormai recuperato e prossimo al rientro.– Praticamente impossibile il suo recupero contro l’Atalanta. Ci sarà ancora Gilmour a guidare il centrocampo della squadra di Conte. Lobotka rischia seriamente di tornare dopo la sosta di novembre.

– Il problema alla caviglia gli ha fatto saltare la gara di Genova, ma per Torino dovrebbe recuperare. Il problema non appare grave. Moise Kean può giocare titolare contro i granata.