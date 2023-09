Francesco Acerbi, difensore nerazzurro, è intervenuto a Inter TV dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo: "Stiamo giocando tante partite, un po’ la stanchezza si fa sentire. Se entri nel secondo tempo e prendi due gol c’è qualcosa che non va. Non puoi subire due gol così, puoi subirne uno anche se non deve succedere, ma dopo il gol dell'Inter non abbiamo più giocato. Questo fa riflettere. Non si può dire nulla però alla squadra. Un passo falso ci può stare".



COMPLIMENTI A UN GRANDE SASSUOLO? - "Sì, sappiamo che è una squadra di grandi ripartenze e qualità. Sono stati più bravi anche a gestire la palla e a muoversi tutti. Abbiamo fatto il massimo, ma potevamo fare qualcosa in più perché se perdi è ovvio che avremmo potuto fare di meglio, ma non c’è niente da recriminare ai ragazzi. Testa alla prossima".