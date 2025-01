Getty Images

Inter, ag. Lautaro: "Il futuro è vincere tutto in nerazzurro"

Gianluca Minchiotti

34 minuti fa



Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, intervistato da fcinter1908.it parla del suo assistito, fra presente e futuro a tinte nerazzurre.



Per Lautaro il momento meno positivo sembra alle spalle...

"Lautaro è un top mondiale. Ci darà tante gioie! Onesto, grande lavoratore, brava persona, è un orgoglio per la nostra professione".



L'Inter ha una stagione molto impegnativa, tanti obiettivi da raggiungere

"Lautaro top, è totalmente concentrato su tutti gli obiettivi dell'Inter".



E per il futuro?

"Il futuro è vincere tutto con l'Inter!".