Milan, Emerson Royal si distrae sull'1-0: ecco come nasce la rete di Lautaro Martinez

Simone Gervasio

7 minuti fa



Un errore che costa caro al Milan. Lo fa Emerson Royal a pochi secondi dalla fine della finale di Supercoppa Italiana che spalanca la strada ai nerazzurri che sbloccano la gara con la rete di Lautaro Martinez.



Riavvolgiamo il nastro: ultimi secondi del primo tempo, il Milan è in possesso della sfera ma Jimenez sbaglia la direzione di un passaggio che finisce in rimessa laterale. Mancano venti secondi ed Emerson Royal, l’uomo più vicino allo svolgimento dell’azione, si distrae, magari credendo che a breve Sozza ponesse fine al match. Non si posiziona bene, rientra trotterellando e non impedisce la ripresa del gioco dei nerazzurri. Ne approfitta Dimarco che, più lesto degli avversari e più scaltro, batte velocemente la rimessa laterale dalla quale nasce poi l’1-0. Si tratta di un gol che taglia le gambe ai rossoneri che pure avevano disputato un buon primo tempo.