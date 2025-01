Inter, si va verso la coppia Lautaro-Taremi per il derby: terapie per Thuram e Correa

L’infortunio di Marcus Thuram, uscito dopo il primo tempo dalla semifinale di Supercoppa (per lui lieve elongazione all’adduttore), sembrava aprire a un ballottaggio per una maglia da titolare lì in attacco, accanto a Lautaro Martinez.I tre attaccanti che oggi hanno lavorato in gruppo sono quindied Arnautovic, con i primi due destinati a partire dal primo minuto di gioco per la finale contro il Milan di Conceicao. Per quanto riguarda il resto della formazione, invece, Inzaghi dovrebbe scegliere gli stessi uomini che hanno battuto l’Atalanta, ovviamente fatta eccezione per l’infortunato Thuram.

Priva del valore aggiunto di questa stagione, ovvero Marcus Thuram,, ha offerto alla squadra un contributo insufficiente. L’argentino ha candidamente ammesso che l’attuale astinenza da gol che sta attraversando attualmente sia la peggiore conosciuta in carriera ma ha anche aggiunto che dal punto di vista fisico sente che la migliore forma è ormai vicina. Un buon punto di partenza, considerando che senza Thuram avrà sulle spalle maggiori responsabilità.

L’analisi del momento attuale della coppia dei centravanti nerazzurri che domani affronteranno il Milan non è di quelle entusiasmanti. Siamo lontanissimi dai momenti della migliore Lu-La o della migliore Thu-La.All’Inter ci sperano tutti, in primis Simone Inzaghi, che domani dovrà fare a meno di uomini importanti come Pavard, Acerbi e Thuram.

Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Taremi, Lautaro.