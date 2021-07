. I nerazzurri si sono ritrovati alla Pinetina dopo le vacanze, per la prima sessione di allenamenti.. Il primo è in trattativa, complicata dopo l’arresto del presidente, con il Benfica, mentre il secondo andrà al Basilea in prestito, insieme a Males.Il ninja ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Cagliari e vorrebbe restare in Sardegna, volontà che coincide anche con quella della società sarda.. All’Inter guadagna infatti 4 milioni e ha ancora un anno di contratto, mentre al Cagliari ne andrebbe a prendere fra i 2 e i 2,5, per 3 anni.La posizione del Cagliari, cheha ribadito oggi in un’intervista a Inter News, è chiara da tempo:Già l’ingaggio è molto alto e rappresenta un investimento importante per le casse del club in crisi a causa del covid. Se l’Inter non pagherà la buonuscita, il giocatore non si trasferirà in Sardegna. Al momento non ci sono passi avanti e anche su questo Capozzucca è stato lapidario: “Il discorso si vede che non si sviluppa e quindi c’è poco da dire. Il problema è vedere se si sblocca la situazione Nainggolan.”.Anche l’Inter, però, si è da sempre dimostrata rigida su questa questione:Per questo, si dovrà provare ad aprire un dialogo e cercare una soluzione che sia il meno svantaggiosa possibile per tutte le parti in causa, magari con una buonuscita che si avvicini alle richieste del giocatore ma che sia spalmabile a bilancio su più anni.Quello di Nainggolan non è il solo nome di cui Inter e Cagliari hanno parlato in passato.. Arrivato lo scorso gennaio dal Nacional di Montevideo per 2,4 milioni, il ventenne è uno dei giovani che l’Inter vorrebbe vendere per provare a produrre una di quelle tanto agognate plusvalenzeha dichiarato Capozzucca. La tratta Milano-Sardegna, ad oggi, è più fredda che mai.