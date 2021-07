Zinho Vanheusden è sempre più vicino al Genoa. Il difensore classe ‘99, riscattato dallo Standard Liegi, si trova a Milano e ha effettuato le visite mediche ma con il permesso dell’Inter non si è presentato al ritiro di Appiano Gentile, iniziato ieri. Il perché è presto spiegato: Vanheusden è in uscita e l’Inter conta di chiudere la faccenda entro massimo 48 ore.



CHIUSURA IMMINENTE - Il pressing del Genoa sul calciatore è asfissiante, tanto che dalla Liguria sono certi di poter chiudere l’operazione già in giornata. Prestito secco, questa la formula che dovrebbe portare Vanheusden al Genoa. Mentre l’Inter lo ha appena riscattato dallo Standard, versando circa 16 milioni nelle casse del club belga. Sul calciatore c’era la forte concorrenza del Bologna, che potrebbe tentare un ultimo colpo di coda.