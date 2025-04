Inter, allarme diffidati col Bayern: in 6 rischiano la semifinale di Champions

In vista della gara di ritorno dei quarti contro il Bayern Monaco,. I nerazzurri si ritrovano con mezza squadra sotto diffida, una condizione che obbliga a un equilibrio delicato tra aggressività e prudenza., che rischia di assistere alla semifinale – se conquistata – lontano dalla panchina.Nell’elenco dei diffidati figuranoA loro si aggiunge il tecnico, che già in stagione ha scontato una squalifica per proteste, rimanendo fuori a Parma. La loro eventuale ammonizione contro il Bayern comporterebbe la squalifica automatica per la gara d’andata delle semifinali,(4-0 all’andata contro il Borussia Dortmund). Non c'è ruolo che non sia coinvolto: attacco, centrocampo, difesa e guida tecnica sono tutti interessati da questa spada di Damocle.Tra i nomi coinvolti, spicca anche quello di, che però non correrà rischi mercoledì sera. L’esterno olandese è attualmente fuori pere seguirà la partita dalle tribune di San Siro, come già accaduto contro il Cagliari. Lo staff medico nerazzurro non intende forzare il rientro, temendo ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione.. In alternativa, si punta a un rientro più graduale contro il Verona in campionato nella settimana successiva.La delicata situazione disciplinare non cambia i piani dell’Inter,. Simone Inzaghi e il suo staff hanno già discusso a lungo sulla necessità di mantenere alta la concentrazione e la cattiveria agonistica, senza però compromettere la disponibilità di uomini chiave per un’eventuale semifinale., tutte le diffide verranno azzerate, restituendo piena libertà ai giocatori in vista del doppio confronto. Fino ad allora, però, sarà necessario camminare su un filo sottile, dove ogni intervento può costare caro.