Dortmund-Barcellona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Dortmund Barcellona + maggiorate ed esclusive

Martedì 15 aprile, alle ore 21:00, si sfideranno Borussia Dortmund e Barcellona. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno contro il Bayern Monaco mentre i Blaugrana hanno vinto contro il Leganés.Dall’analisi delle quote per il match, il Barcellona emerge come la squadra favorita per la vittoria finale, con una quota media di 1.83. Il Borussia Dortmund, invece, è quotato 3.85 volte la posta in palio. Questo riflette anche il vantaggio ottenuto dagli spagnoli nella gara di andata, vinta per 4-0.

Il nostro Pronostico Dortmund Barcellona sul vincente

Secondo il mio parere il Barcellona è la squadra favorita per la vittoria anche nel match di ritorno. Gli spagnoli possono contare su un ricco vantaggio ottenuto nella gara di andata a testimoniare la sua forza e la determinazione del conquistare la Semifinale. Al tempo stesso dovranno stare attenti alla rimonta che cercherà di mettere in atto il Borussia Dortmund. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Borussia Dortmund-Barcellona? Ecco le quote

Per il match di ritorno dei Quarti di Champions,Il Borussia Dortmund è determinato a lottare per la vittoria ma rimontare 4 gol al Barcellona è un'impresa quasi impossibile. I

Quote Dortmund Barcellona Over/Under

Il nostro Pronostico Dortmund-Barcellona Gol Sì/No

Il Dortmund, visto il punteggio del risultato d'andata (0-4), non ha nulla da perdere e si sbilancerà per provare a recuperare lo svantaggio. Il Barcellona è una delle squadre che segna di più in Europa. Le due squadre possono contare su attaccanti in forma. I padroni di casa puntano su Beier mentre gli ospiti su Raphinha.

. Le quote per l’Over 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle per l’Under, segno che gli operatori attribuiscono una maggiore probabilità a una gara ricca di gol. Di seguito, il confronto delle quote Under/Over proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Borussia Dortmund-Barcellona senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le motivazioni che ci spingono verso questa previsione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Barcellona-Borussia Dortmund tra diversi bookies:



Dortmund Barcellona: i precedenti

Statistiche Dortmund Barcellona

Nelle ultime 6 partite il Barcellona ha segnato per primo.

Il Barcellona non perde da ben 24 partite.

Negli ultimi tre precedenti contro il Barcellona, il Dortmund ha subito almeno una rete.

Nelle ultime cinque sei disputate dal Borussia Dortmund, in cinque occasioni si è verificato l'Over 2,5.

Le probabili formazioni Dortmund Barcellona

Dortmund (4-2-3-1) ) Barcellona (4-2-3-1) Kobel Szczesny Ryerson Koundé Emre Can Araujo Schlotterbeck Cubarsí Bensebaini Balde Nmecha De Jong Chukwuemeka Pedri Adeyemi Fermin Lopez Brandt Yamal Beier Raphinha Guirassy Lewandowski All. Kovač All. Flick Ultimo aggiornamento: 14 aprile

Barcellona e Borussia Dortmund si sono affrontate in totale sei volte tra UEFA Champions League e Supercoppa Europea. Il bilancio sorride ai blaugrana, vittoriosi in quattro occasioni. L’ultimo precedente risale alla gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, in cui il Barcellona si è imposto con un netto 4-0. La squadra di Hans-Dieter Flick aveva già avuto la meglio anche nella fase a gironi: lo scorso dicembre, i catalani hanno espugnato il Signal Iduna Park con un 2-3. A completare il quadro, il successo del Barça nella finale di Supercoppa Europea del 1998.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Borussia Dortmund-Barcellona, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse