Inter, anche De Vrij nel mirino di Pioli: idea Al-Ittihad

Ore roventi per il mercato dell'. Nel giorno in cui Josep Martinez sostiene le visite mediche e firma il contratto , i nerazzurri trovano l'in attesa dell'ultimo ok del giocatore.Ma non finisce qui, perché l'incontro con la dirigenza dei lagunari e Giuseppe Riso, agente che cura gli interessi di Gaetano Oristanio (che può andare ai veneti), diventa l'occasione per aprire un nuovo fronte: quello per. Un profilo, quello del giocatore del, che piace da tempo all'Inter, anche se inserirsi nella corsa al classe 1999 non è semplice visto che i dialoghi con ilsono già avanzati (c'è l'accordo con il Toro per, manca il sì definitivo del ragazzo).

L'INTER CERCA UN DIFENSORE: HERMOSO PRIMA SCELTA, CONTATTO PER BUONGIORNO

- I nerazzurri cercano un difensore centrale dopo l'infortunio di- con Carlos Augusto che sarebbe libero di tornare sulla fascia sinistra -, ma lo stop del canadese non è l'unica ragione dietro la svolta: c'è la possibilità che parta qualcuno dei giocatori attualmente in rosa e uno di questi può essere, ora impegnato con l'Olanda a Euro 2024, per cui tornano a suonare le sirene del mercato. In particolare quelle dell', grazie a una vecchia conoscenza del calcio italiano.

è pronto a iniziare la sua nuova avventura da allenatore dell'e prova a pescare i primi colpi dalla Serie A: non solo, l'ex tecnico del Milan ha chiesto al club della Saudi Pro League anche De Vrij, nonostante il recente ingaggio dell'ex Bologna Arthur Theate.- Solo un interessamento, ma la partenza di De Vrij - che ha un contratto fino al 30 giugno 2025 - permetterebbe all'Inter di incassare un gruzzoletto da investire su Buongiorno. I nerazzurri, d'altronde, devono accumulare in fretta il tesoretto necessario per poter soffiare al Napoli il difensore della Nazionale e del Toro. De Vrij può essere la chiave per fare uno scatto in avanti.