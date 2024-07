Milan, Bennacer con Pioli in Arabia Saudita: l'Al-Ittihad ci prova

Getty

IL MILAN APRE ALLA CESSIONE DI BENNACER

. Nell'ultimo anno tutto è cambiato per il centrocampista algerino classe 1997, da punto fermo aper una squadra, quella rossonera, che studia le mosse per consegnare auna rosa rinnovata.L'ex Empoli può partire, a patto che arrivi un'offerta allettante, e questa è in arrivo dall'- L'ex allenatore del Milan, con cui il rapporto si è interrotto lo scorso 24 maggio (con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto) e sta definendo il nuovo accordo che lo legherà all': tre anni con un ingaggio monstre (superiore ai 15 milioni di euro), questa la proposta vincente per convincerlo a diventare il successore di

Dal contratto al mercato, perché ai campioni già in rosa (Karim Benzema, N'Golo Kanté e Fabinho per citarne alcuni) la società di Gedda vuole aggiungerne altri e Pioli punta ad attingere da quelli che già conosce:- Nel contratto che lega Bennacer al Milan fino al 2027 è presente una, ma la sensazione è che ci siano margini per trattare e ottenere uno sconto importante su questa cifra.

- Al Milan Bennacer percepisce uno stipendio da, ingaggio che, in caso di trasferimento in Arabia Saudita, potrebbe essere sensibilmente ritoccato verso l'alto.