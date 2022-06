è, ancora non ufficialmente, un giocatore dell'Inter. Gli ultimi contatti non hanno portato impedimenti ad una trattativa già ben impostata sulla base di una parte fissa di 14 milioni di euro L'incontro andato in scena nelle scorse ore ha avuto esito positivo e. Il nome di Martincome contropartita tecnica è più di un'idea. A prescindere da questo, è Asllani il vice Brozovic, il giocatore che potrà crescere all'ombra del croato per poi un giorno raccoglierne il testimone.