Inter, Asllani: "Tolto un peso, leggo anche io certe cose. Calhanoglu..."

Protagonista con un assist nel successo peral Bentegodi,ha parlato ai microfoni di DAZN, Inter TV e in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del centrocampista albanese dei nerazzurri: "Sono tre anni con questi ragazzi, sono contento e orgoglioso di giocare con loro, con campioni così. Mi aiutano tutti, fa parte del percorso e mi fa crescere molto prima”.“I primi minuti sono sempre difficili, costruiamo col play dentro ai centrali, va capito quando abbassarci e alzarci, siamo contenti di aver chiuso la partita nel primo tempo, non sono mai partite facili"“Martedì rientra? Non lo so, vediamo giorno per giorno. Mi auguro rientri, non posso parlare male di lui, è stato importante per me, mi aiuta tutti i giorni, gli auguro il rientro perché sappiamo che giocatore è”."Sono contento delle partite fatte, ringrazio il mister per la fiducia. Sono contento di essere andato là e aver giocato due volte per 90 minuti. Mi ha aiutato oggi".“È complicato, che però ho sempre fatto. Se perdi palla lì la situazione è complicata. Ho dei compagni fantastici che mi aiutano sempre. Sono contento per l'assist ma soprattutto per la vittoria e i tre punti fondamentali. Mi sento cresciuto, prima c'erano più critiche. Ho una famiglia che mi sta molto vicino, anche nei momenti in cui sono più giù. Anche perché si gioca ogni tre giorni. Ho imparato a non leggere più niente e a concentrarmi solo sul campo”.“Era importante vincere questa partita perché quelle contro le squadre che si devono salvare è sempre difficile. L'abbiamo portata dalla nostra e chiusa nel primo tempo, siamo stati bravi. Tutti i minuti che gioco cerco di fare del mio meglio, mi hanno aiutato le partite giocate in nazionale e sono contento. Cerco di dare il massimo anche per pochi minuti, poi quello che viene, viene".“Sì, perché le cose che scrivono le leggiamo anche noi. Sono contento che la mia famiglia non guardi certe cose, ma un piccolo peso me lo sono tolto. Devo continuare a lavorare, sono molto contento di avere campioni così al mio fianco e devo continuare a lavorare per crescere".“Vogliamo essere protagonisti, non andiamo a giocare tanto per farlo. Vogliamo cercare di andare avanti in tutte le competizioni".