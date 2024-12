Inter attesa al varco da un gennaio di fuoco: se Lautaro non si sblocca saranno guai

Getty e Calciomercato.com

40,38,37 ma con una partita da recuperare, quella non agevole di Firenze. Questa è la classifica sotto l’albero, dove il triosi accontenta dei premi di riparazione, mentre atoccano i regali riciclati dei posti fuori dall’Europa.La giornata prenatalizia aveva regalato pacchetti di pronostici rispettati da tutte le grandi favorite. Aveva fatto eccezione la Fiorentina, punita per presunzione dall’Udinese. Poi l’, appunto,. Nel secondo invece l’equilibrio è durato due minuti appena, quelli necessari per l’1-0 firmato da Carlos Augusto.

A proposito di singoli e prestazioni individuali, ecco qualche pagellina.sempre freddo, e non solo per il gelo dentro San Siro.non è una novità,centrale invece sì e funziona bene (anche in prospettiva futura?). Semmai un po’ troppo periferico sembrava, bloccato da “braccetto” nel primo tempo ma poi decisivo di testa nel gol spacca-Como. Il quintetto di centrocampo si scatena conche però pecca di precisione, imperdonabile un errore nel primo tempo.consueto tuttofare, forse un po’ sfocato comee anchemeno brillante del solito.meno brillante e coinvolto del solito, duetta soprattutto con. I due mettono assieme tanta elettricità però con troppa frenesia, da cui il francese si libera con lo splendido gol del 2-0 definitivo.

E poi c’è, un’infinità per lui. Otto partite senza reti. San Siro l’ha comunque applaudito, ma il capitano argentino dovrà regalarsi qualche gol almeno dopo Natale.