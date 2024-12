AFP via Getty Images

Inter, Calhanoglu da record: solo in 4 come lui

11 minuti fa



Il calcio d'angolo che è fruttato il gol di Carlos Augusto e valido per l'1-0 dell'Inter sul Como nel posticipo del lunedì sera della 17esima giornata di Serie A vale un autentico record ad Hakan Çalhanoglu. Il centrocampista turco ha infati messo a segno il suo secondo assist stagionale che si aggiunge ai 5 gol segnati e che gli ha fatto toccare quota 150 fra gol e assist da quando ha trovato l'esordio nei professionisti.



All'epoca era in Bundesliga e da allora ha completato nei top 5 campionati d'Europa un totale di 76 gol e 74 assist per un totale appunto di 150. Solo 4 centrocampisti da allora hanno preso parte secondo quanto riportato da Opta a 150 o più gol: Kevin De Bruyne (223), Marco Reus (172), Ángel Di Maria (170), Dimitri Payet (162). Traguardo.