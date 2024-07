Inter, Ausilio: "Oaktree ha dato continuità, il nostro è un progetto vincente"

Getty

. Noi non abbiamo voglia di pensare a ciò che è stato, ma a quello che deve essere. La seconda stella è stata fantastica, ma la testa è già al 16 di agosto, al prossimo campionato". Lo ha detto, direttore sportivo dell' Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Tv Serie A, a Rimini, margine della cerimonia d'apertura della sessione di calciomercato estivo.

"Tantissimo. Quando lo abbiamo preso era un allenatore giovane che aveva talento, avevamo intravisto delle qualità. In più volevamo continuità di gioco rispetto a quello che aveva portato Conte. La trattativa per portarlo da noi è stata veloce e rapida, è cresciuto tantissimo e ora è un grandissimo allenatore"."Ha parlato lui, ha parlato Calha e credo abbia definito ampiamente la sua situazione per questo e, probabilmente, per i prossimi anni".TAREMI E ZIELINSKI - "La squadra era completa, poi c'erano queste due opportunità e le abbiamo colte. Sono due giocatori d'esperienza, personalità e qualità: sono convinto che porteranno quel qualcosa in più che ci serviva".