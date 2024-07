Inter, parla Ausilio: "Inzaghi si è meritato il rinnovo". Le cifre e i tempi dell'annuncio

Il direttore sportivo dell’Interè uno degli ospiti del Gran Galà d'apertura del calciomercato estivo 2024, in corso a Rimini. Il dirigente nerazzurro si è soffermato su una delle questioni di maggiore attualità del momento, ovvero: "e poi è anche un discorso di piacere di lavorare in un certo modo anche l'idea di iniziare la stagione con un contratto dell'allenatore, che deve essere al centro del progetto della squadra”.Ausilio ha poi aggiunto, sempre da Rimini: ", lo supporta e lo fa sentire importante perché è il ruolo è più strategico della società. Per Inzaghi penso sia un percorso naturale, ora ci sono le dinamiche normali di qualsiasi negoziazione ma penso che sia quella la destinazione finale”.Parole che confermano di fatto quanto raccontato sulle pagine di Calciomercato.com negli ultimi giorni: dopo i due summit nella sede dell'Inter tra l'agente di Simone Inzaghi, Tullio Tinti, e la dirigenza nerazzurra del 6 e del 12 giugno,Un'intesa che dovrebbe essere blindata e comunicata in tempo utile per il raduno che avvierà la preparazione della nuova stagione e che convertirà il tecnico piacentino nel meglio pagato della Serie A.