Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, ha parlato del suo momento d'oro.



Segni di più rispetto al passato, c'è anche una spiegazione tattica?

"C'è più tranquillità davanti alla porta che a volte mi era mancato, i compagni mi stanno dando più chance per segnare, non posso fare altro che ringraziarli".



Il centrocampista, inoltre, spiega come adesso la squadra si esprima con il giusto atteggiamento, il che rende tutto più divertente.

"Giocare bene viene con le sicurezze ritrovate, i meccanismi che ci erano mancati a inizio anno. E' bello giocare a calcio così, con questa qualità e questa voglia e questo atteggiamento soprattutto".