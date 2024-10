Inter, Barella regista depotenzia sé e la squadra: che differenza con Calhanoglu

Quante volte ci avete visto scrivere o ci avete sentito dire questa frase nel corso degli ultimi due anni? Oggi, data la sua prolungata assenza per infortunio e data la contemporanea assenza di Kristjan, suo naturale sostituto, nel ruoloha adattato, prima a gara in corso contro la Roma e poi con lo Young Boys in Champions League, ma i risultati, purtroppo, non hanno fatto altro che riconfermare l'assioma iniziale. Analizzando dati e statistiche,e, in vista della gara contro la Juventus, fondamentale per tutti, la soluzione per Inzaghi potrebbe davvero essere un'altra.

Analizzando le heatmap di Young Boys-Inter e Roma-Inter (le due gare di Barella regista) e mettendole a confronto ad esempio quelle contro Manchester City e Torino (due delle migliori partite di Calhanoglu in stagione nonostante il fallo da rigore con i granata)spazia senza sosta su tutto l'arco del centrocampo spingendosi sì da sinistra a destra ma rimanendo nevralgico davanti alla difesa e sulla trequarti., invece, tende sempre ad aprirsi lungo le fasce cercando spazi "meno affollati" e occupando molto meno la zona a ridosso delle due punte.

C'è però di più perché analizzando i dati statistici emeregefra i due, menoe anche menopericolose create per i compagni.con Calhanoglu che tende ad equiparare il numero di passaggi indirizzati verso destra e verso sinistra, che però sono sempre in misura minore rispetto a quelli che cercano la ricerca della verticalità immediata, mentre per Barella la tendenza è opposta ovvero cercare prima le punte e poi i lati, con preferenza verso il settore sinistro del campo.esponendo poi la squadra ad eventuali ripartenze. L'Inter, infine, crea la maggior parte dei suoi gol e delle sue occasioni da gol (o degli xG usando un dato statistico moderno) in situazioni di ritmo normale o basso, mentre il dato crolla nelle azioni a ritmo veloce, anche in questo Calhanoglu è maestro.

Barella, da leader e per l'occasione anche da capitano, si è adattato nel ruolo date le grosse assenze, ma anche lui è consapevole che il ruolo non si cuce alla perfezione alle sue caratteristiche:Si perché se esiste un'Inter con Calhanoglu e una senza, esiste anche un Barella regista e uno, molto più incisivo, da mezzala. Anche qui i dati ce lo confermano non solo nella pericolosità offensiva (il dato sugli xG è calato di -0.83 nelle ultime due gare) ma anche nella qualità delle giocate. Ad esempio si passa dal 65% di duelli vinti a quasi il 35/40%, calano inoltre il numero di intercetti e seppur di poco perfino (difficile a dirsi giocano più arretrato) la percentuale di passaggi riusciti (dal 90% di media all'82% con lo Young Boys).

Cosa può quindi inventarsi oggi Inzaghi? Asllani è la soluzione numero uno, anche se anche per lui le difficoltà non sono mancate nel paragone con Calhanoglu. La soluzione alternativa potrebbe essere invece l'inversione di ruolo con un altro giocatore che, da quando è arrivato a Milano ha vissuto pochi picchi e tanti bassi nel suo ruolo naturale da mezzala., tuttavia, nella Polonia ha iniziato a ricoprire un ruolo completamente nuovo,. Seppur con meno partecipazione alla manovra rispetto a quanto fa Calhanoglu con l'Inter,Zielinski regista permetterebbe a Barella di tornare nel suo ruolo naturale da mezzala in cui è fra i top al mondo e perché no, costruire con il polacco un'alternativa credibile a Calhanoglu nel lungo periodo.