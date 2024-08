Inter, Barella si opera al naso: non andrà con la Nazionale, quando ritorna in campo

AFP via Getty Images

Stop and go per Nicolò. Il centrocampistasi dovrà fermare per un breve periodo a causa diPer questo motivo, salterà lacon lae non sarà a disposizione diper le gare di Nations League controBarella finirà sotto i ferri lunedì quando si sottoporrà, in day hospital, a un intervento pere rendere più semplice la, come riporta Gazzetta.it. Niente di preoccupante chiaramente per l'ex: si tratta di una piccola operazione diper una sinusite reattiva, già programmata e di cui era a conoscenza sia l'Inter che lo staff della Nazionale. Il ct dovrà quindi scegliere altro in mezzo al campo per le gare di venerdì prossimo al Parco dei Principi con la Francia e di lunedì 9 settembre, contro Israele a Budapest.

Barella sarà regolarmente in campo contronell'anticipo del venerdì della terza giornata di Serie A. Dopo un piccolo stop di qualche giorno, il centrocampista sarà disponibile già per la prossima gara dei nerazzurri dopo la sosta, in casa del