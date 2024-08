Adani sull'Inter: "Barella è più avanti di Frattesi e non so se questo gap si colmerà mai"

AFP via Getty Images

L'ex difensore fra le altre di Inter e Fiorentina e oggi commentatore tv, Daniele, ha espresso il suo punto di vista sull'Inter all'interno della nuova e seconda puntata del suo format, Viva El Futbol trasmesso live su Twitch e non solo e in cui è in compagnia di Antonio Cassano e Nicola Ventola. Particolare il suo punto di vista sul centrocampo dell'Inter e sul dualismo"L'Inter è sicura, concentrata. Se non si fa male da sola può vincere le partite in controllo anche senza accelerare. In anni non sospetti questa partita col Lecce finiva 1-1. Io resto dell'idea che questo scudetto può perderla solo lei. Poi va tutto meritato perché se negli ultimi campionati è sempre cambiato il vincitore è perché qualcosa in più va fatto".

"Per me Frattesi giocherà, troverà spazio. Se giochi con l’Atletico Madrid devi avere fiducia di far giocare le seconde linee, altrimenti non serve a niente prendere i famosi venti titolari"."Barella è più avanti di Frattesi, è un altro giocatore. L’Inter vince il campionato l’anno scorso anche grazie gli interventi dalla panchina di Frattesi. Ma con Barella c’è differenza. E non so se sarà mai colmata"