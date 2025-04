Inter, Bastoni: "Conte in Duomo a festeggiarci? Si nasconde per metterci pressione"

, ancora in corsa per il Triplete. Il difensore nerazzurro ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Per Barcellona continuano a chiedermi i biglietti senza sosta, per fortuna la mia famiglia ha preso i voli già di notte. Dopo il Bayern non ho dormito un granché: adrenalina a mille, ma queste notti insonni passano via volentieri. Non ho sognato nulla, ma c'era poco da sognare: la realtà era bellissima di suo, mi sono concentrato soltanto su quella. La metto nella

, è scattata la voglia di dimostrare al mondo che a questo livello non siamo arrivati per caso. Siamo entrati in campo così, consapevoli di passare il turno. Torno all'andata, mi rimane dentro il gol del 2-1, quando l'inerzia era tutta per loro. Soprattutto dal punto di vista psicologico, è stato un segnale forte: l'1-1 non ci bastava. E credo che il Bayern questa cosa l'abbia capita e un po' subita".Al di là della percezione dell'Inter là fuori, qui dentro abbiamo tanta fiducia in noi stessi: sappiamo che, presiE questo vale anche al contrario: se smettiamo di aiutarci e lavorare collettivamente, rischiamo di affondare sempre.

di riuscirci, ma noi lavoriamo da quattro anni, ininterrottamente. Venti giorni di riposo in estate non sono certo una vacanza. C'è grande qualità, grande tecnica. Nessuno in questi anni ci ha mai pressato come questo Bayern, ma sia all'andata che al ritorno siamo usciti sempre alla grande, con la palla, creando problemi a una squadra eccezionale.(ride, nda). Il Barcellona ha un'identità precisa, magari concede qualcosa, ma contro di loro dobbiamo difendere da squadra. Abbiamo affrontato già grandi esterni, adesso Olise e Sané del Bayern, e nel girone quelli dell'Arsenal:Barça-Inter del 2010 l'ho vista a casa mia, andata e ritorno. Ricordo solo l'agonia, un'agonia totale".

Abbiamo la stessa capacità di restare uniti nelle difficoltà, di far male quando è il momento, di capire le tante partite all'interno di una stessa partita".Riccardo è un bravissimo ragazzo, in azzurro siamo un gruppo sano e non c'è nessun problema., specialmente quando si parla di calciatori. Ho lavorato al video, vedendo ciò che sbagliavo, ma soprattutto nella testa. Era un problema mentale e spesso perdevo la concentrazione, non riuscivo a stare sul pezzo e determinato per 90 minuti. Ho appena compiuto 26 anni e ho ancora margini per crescere, ma di certo nelle prime stagioni all'Inter non ero pronto al 100% sotto tutti i puntiti di vista.: mi ha aiutato la vicinanza a duri come Skriniar, Acerbi, De Vrij e Pavard".

e questa mentalità ci ha portato qui dove siamo. In generale, penso che anche nel fisico la mia maturazione non sia ancora completata,Ce lo siamo detti all'inizio dell'anno, volevamo provarci in tutto. Potenzialmente, potremmo arrivare secondi in tutte e tre le competizioni. Una stagione a queste altezze non può essere considerata deludente, anche guardando alle squadre che hanno speso tantissimo.

Andiamo lì con entusiasmo, ma va messa anche grande attenzione perché sono una squadra forte e fisica.a Bologna ma, al di là del passato, loro hanno dimostrato in lungo e in largo di valere nei piani alti della classifica"., ma prendiamo tutto molto tranquillamente. La nostra forza è guardare in casa nostra, anche quando ci massacravano tutti da fuori.e non possiamo perdere punti per strada".

: quando lo vedete entrare in campo, sbraitare, quelli per noi sono segnali forti che ci aiutano. Ce lo dimostra ogni giorno anche in allenamento: ha una passione, una grinta, un entusiasmo contagiosi.lì che stempera le cose. Mi piace il soprannome Bastonbauer? Perché no? Mi tengo anche il Gerry inventato da Dimarco a Parma: dice che sono lungo come una giraffa, vai a capirlo".