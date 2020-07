L’Inter beffa la Juve e mette le mani su un gioiello irlandese. Come scrive The Irish Sun, infatti, i nerazzurri sarebbero vicinissimi all’arrivo di Kevin Zefi, stellina dell’Irlanda Under 15 e dello Shamrock Rovers. Con il lavoro di Robbie Keane, l’Inter si è messa in pole per garantirsi il futuro del gioiellino irlandese, esterno paragonato da molti a Damien Duff.