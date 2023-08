Ci ha pensato mezza giornata l'attaccante del West Ham Gianluca Scamacca e poi, tra i due nerazzurri, ha scelto i bergamaschi. L'Inter si era mossa prima sulla punta ex Sassuolo ma dopo l'ultima offerta che pareggiava quella dell'Atalanta, 25 milioni più 5 di bonus, non aveva intenzione di rilanciare o partecipare a un'asta. I bonus redatti dalla dirigenza atalantina erano più facilmente raggiungibili di quelli scritti dall'Inter, per cui la società londinese ha spinto Scamacca a prediligere la proposta orobica.



LO SCATTO DECISIVO - Una scelta che Scamacca ha fatto anche per se stesso, per crescere e rilanciarsi in Serie A dopo gli alti e bassi in Inghilterra in un ambiente tranquillo, sotto l'egida di Gasperini, sicuro protagonista nell'attacco dell'Atalanta che si spartirà con Touré. I Percassi hanno così investito 25 milioni di euro più bonus, garantendo al 24enne un ingaggio intorno ai 3 milioni, un record in quei di Zingonia.



CDK - Congerton e D'Amico però non vogliono fermarsi qui: dopo l'incontro di oggi con l'entourage di De Ketelare, nel week-end aspettano solo il sì del fantasista del Milan per un altro colpo sul fronte offensivo (in questo caso prestito oneroso di un anno a 3 milioni con diritto di riscatto a 23).