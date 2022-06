Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito al mercato dei nerazzurri.



"Sotto l'aspetto tecnico pensare di far giocare insieme Lukaku, Dybala e Lautaro mi sembra difficile, dovresti avere centrocampisti diversi. Asllani? So che è un giocatore che piace molto a Piero Ausilio, scelgono questo profilo perché vogliono mettere un giocatore importante alle spalle di Brozovic e che accetta la panchina. L'hanno seguito anche quando giocava in Primavera e hanno fatto questa scelta: c'erano altri profili che seguivano ma sono andati su di lui".