Inter, Bisseck: "Felice per Dumfries. Siamo la squadra da battere"

Getty Images

, difensore dell'parla ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta: "Sono felice che Dumfries abbia segnato due gol incredibili. L'anno scorso abbiamo vinto la Coppa quindi siamo la squadra da battere, tutte le partite sono differenti e dobbiamo essere ben preparati. Noi mettiamo la nostra miglior prestazione in campo sempre. Penso che sto facendo una buona stagione, ma che devo ancora migliorare tanto. In questa squadra è facile giocare, sono felice. Siamo i più forti e vogliamo vincere tutte le competizioni che giochiamo perciò dobbiamo sempre fare il massimo e poi vediamo dove arriveremo".

Reti: 49' e 60' Dumfries (I)INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (66' Carlos Augusto); Dumfries, Barella (80' Frattesi), Calhanoglu (66' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76' Darmian); Thuram (46' Taremi), Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (68' Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (63' Djimsiti), Ruggeri (55' Ederson); Brescianini, Samardzic (55' Lookman); Zaniolo (55' De Ketelaere). Allenatore: Gian Piero Gasperini.Ammoniti: Scalvini (A), Carlos Augusto (I)

Espulsi:Arbitro: ChiffiVar a Avar: Abisso e Meraviglia