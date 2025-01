L'Inter si fa rimontare anche dal Bologna. Lautaro non basta, finisce 2-2 e il Napoli di Conte resta a +3

AFP via Getty Images

non riesce a confermarsi e, nel recupero della 19esima giornata di Serie A, gara saltata per gli impegni nella Supercoppa Italiana dei nerazzurri,e si fa rimontare dalGli emiliani di Vincenzo Italiano passano con Castro in apertura, ma poi subiscono la furente reazione dei nerazzurri che prima pareggiano con Dumfries e poi ritrovano il gol casalingo di Lautaro Martinez a fine primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri calano, i cambi non svoltano la gara e il Bolgona trova un pareggio tutto sommato meritato con il tiro di Holm che, deviato, batte Sommer. Simone Inzaghi, che sarà squalificato contro l'Empoli, non risponde al Napoli di Antonio Conte e, con una gara in meno, resta a -3 dalla vetta.

CRONACA83' Grande strappo di Thuram che si invola in fascia e serve a centro area una palla che Taremi non riesce a colpire di un soffio a tu per tu con Skorupski.80' Grande occasione per Taremi, servito da Thuram che si fa anticipare all'ultimo da Lykogiannis67' Orsolini salta De Vrij andando sul destro e con un angolo impossibile calcia di potenza trovando la respinta di Sommer.65' GOL Dimarco sbaglia il rinvio di testa e la palla rimane in area ad Orsolini che serve arretrato per Holm che di prima calcia e batte Sommer all'angolino lontano61' Lautaro si mette in proprio e calcia dal limite. Skorupski si distende e paga.

54' Devastante accelerazione di Lautaro che, al limite si fa stendere da Casale. Ci prova Dimarco su punizione di seconda, ma la palla sfiora il palo alla destra di Skorupski.50' Bellissima palla filtrante di Dimarco per Thuram che prova a saltare Skorupski bravo e fortunato a frapporsi col corpo, pur non trovando la palla, bensì i piedi dell'attaccante interista, in uscita bassa.48' - Miracolo di Sommer su Orsolini, ma l'attaccante era in fuorigioco45+1' GOL - Zielinski serve la palla verticale per Dimarco che attacca la profondità e al limite crossa a centro area trovando Lautaro serpentesco nel battere Skorupski.

- Intervento prodigioso di Sommer che dice no a Odgaard che svetta su corner, ma trova la super parata del portiere svizzero.30' - Asllani crossa al volo e trova la girata di testa di Lautaro che però trova la parata di SkorupskiSgroppata di Thuram che serve a centro area Lautaro il quale di prima e di sinistro prova la girata non trovando la porta.23' Altra azione in percussione dell'Inter con la palla che arriva prima ad Asllani che allarga per Dumfries il cui destro rasoterra ad incrociare è parato da Skorupski.21' Barella prova a sorprendere Skorupski con un tiro da 60 metri, ma il portiere non si fa trovare fuori posto e blocca il tiro stoppandolo di petto.

19' GOL - Thuram si invola in contropiede dopo un contrasto di Bastoni su Odgaard, lascia la palla di tacco per Dimarco che calcia, ma trova la parata di Skorupski. Sulla palla vagante si fionda Dumfries che a porta vuota segna l'1-115' GOL - Bastoni respinge un cross dalla destra verso il limite, sulla palla vagante si fionda Moro che ci prova al volo trovando però la deviazione in area piccola di Castro che ci mette il piede e batte Sommer.8' Bolide dai 30 metri di Moro che piega le mani a Sommer salvato dal palo.Lancio di Zielinski per Dumfries che crossa a centro area pescando il taglio di Thuram che ci prova di prima, ma spara alto.

Inter-Bologna 2-2Marcatori: 15' Castro (B), 19' Dumfries (I), 45+1 Lautaro (I), 65' Holm (B)Assist: 45+1 Dimarco (I), 65' Orsolini (B)INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (70' Pavard), de Vrij, Bastoni (83' Buchanan); Dumfries, Barella, Asllani (70' Frattesi), Zielinski, Dimarco (70' Carlos Augusto); Lautaro (74' Taremi), Thuram.A disposizione: Calligaris, J. Martinez, Acerbi, Zanchetta, Arnautovic, Topalovic, Berenbruch, Palacios.All. Inzaghi.BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (76' De Silvestri), Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler (86' Erlic), Moro (67' Pobega); Orsolini, Odgaard (67' Ferguson), Ndoye, Castro (86' Dallinga).

A disposizione: Ravaglia, Dominguez, Fabbian, Miranda, Urbanski, Bagnolini, Iling-Junior, Posch, Pobega.All. ItalianoArbitro: PairettoAmmoniti: Inzaghi (I)