Inter-Perez si chiude: il giocatore atteso a Milano. Le cifre dell'affare col Newell's

e lo fa ancora una volta guardando al futuro. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti e i rapporti con ilclub argentino che milita nella Superliga, ma che non ha attraversato un 2024 florido dal punto di vista sia sportivo che economico. Fra le fila de La Lepra erano due i talenti attenzionati dal club nerazzurro:, attaccante classe 2006 e, centrocampista classe 2005.

Secondo quanto riportato da Tyc Sports il centrocampista cresciuto nel Club Gimnasia y Esgrima de Rosario edopo un breve percorso giovanile con il Newell's ha trovato da tempo un accordo per trasferirsi in Italia. Quello che mancava era invece l'accordo fra società con l'Inter che, sfruttando la necessità di incassare della società argentina, ha provato a tirare al ribasso le cifre. L'intesa è stata trovata sulla base di un

che per utilizzare una definizione "sudamericana" del suo essere centrocampista è un "volante" da far giocare davanti alla difesa, in stagione ha completatoIn queste ore si sta organizzando per viaggiare in Italia dove è atteso per sottoporsi a visite mediche e firme di rito. L'Inter però non lo metterà subito nel suo organigramma, ma sta cercando un club amico a cui prestarlo per garantirgli esperienza e un primo ambientamento in Italia. Ilè una pista possibile, ma non è l'unica.

L'obiettivo dell'Inter, infatti, è quello di far iniziare a Perez un percorso di apprendistato con il calcio italiano che possa poi. Allenandosi un po' con la prima squadra e giocando con la squadra B Perez potrà presto bruciare le tappe e il club a sua volta valutare quanto sia effettivamente pronto per completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi.