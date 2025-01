Inter-Bologna LIVE, le formazioni ufficiali: Sommer in porta, c'è Zielinski. Moro e Castro dal 1'

AFP via Getty Images

(mercoledì 15 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è gara valevole per ildi campionato in Serie A, rinviata per gli impegni di Supercoppa Italiana del club nerazzurro.arriva alla sfida dopo la vittoria di misura ottenuta a Venezia forti di un secondo posto in classifica con 43 punti a meno 4 dal Napoli capolista che però ha giocato due partite in più. Solo un 2-2 nei minuti di recupero perche si è fatto recuperare dalla Roma., assistito da Rossi e Mokhtar con Bonacina quarto uomo, Meraviglia e Mazzoleni al Var.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Inter - Bologna in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye, Castro. All. Italiano: Inter-Bologna.: mercoledì 15 gennaio 2025.

: calcio d'inizio alle ore 20:45.DAZN.: DAZN.