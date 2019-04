Borja Valero, centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport dopo il pareggio con l'Atalanta: "Ovviamente siamo l'Inter, cerchiamo sempre la vittoria e non si può essere mai soddisfatti per un pari in casa. Era una bella giornata per mettere in cascina altri punti, ma è andata così. Loro sono forti dal punto di vista fisico, ti stanno addosso per tutta la partita, difficile mantenere il ritmo alto per tutti i 90 minuti. Potevamo segnare subito, purtroppo non ci siamo riusciti fallendo diverse chance. Ogni giornata sembra ci sia qualche sorpresa, speriamo di vincere il più possibile e prenderci la Champions che sarebbe un traguardo importante".