Keita Balde uomo che stimo pic.twitter.com/ItO27tA5vo — ErrataConiuge (@ErrataConiuge) 25 settembre 2018

Un Keita dagli occhi lucidi consolato da compagni e staff dopo il rimprovero di Spalletti. Una reazione del genere fa capire l'innocenza di tutto l'episodio. Capita, ma finisce lì. pic.twitter.com/Y3NYqqSBag — Chris Gomez (@Chris_ItaArg) 25 settembre 2018

. Il sofferto successo contro la(complimenti ai viola, che giocatori i classe 1997!) fa ritornare in mente la squadra apprezzata all'inizio dello scorso campionato. Quandofino al pareggio dello Juventus Stadium. Invece in questa stagione sono arrivate subito le sorprendenti, proprio come si è visto nelle ultime tre partite vinte di misura: l'Inter doveva ripartire da qui e lo ha fatto.Come Chiesa in occasione del momentaneo pareggio causato dall'autogol di Skrniar.Al contrario dell'Vedere per credere le pagelle sui quotidiani sportivi in edicola oggi, che vanno dal 4 del Corriere dello Sport al 6 di Tuttosport., autore del gol decisivo; quella di ieri aveva la qualità di, eppure con loro nel girone di ritorno erano arrivati 10 punti in meno (31) rispetto all'andata (41); quella di domani potrà contare anche su: due doti imprescindibili per tutti i club del mondo, nerazzurri compresi.Rispondendo a una domanda sui rimproveri ai neo-entrati. Tornata ieri alla vittoria casalinga in campionato dopo quattro giornate d'astinenza, segnale di come gli avversari a San Siro stiano trovando le giuste contromisure all'iniziale 4-2-3-1 disistema di gioco anche a partita in corso e a chiedere sempre di più ai propri uomini.@CriGiudici