Tra il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, e parte del gruppo nerazzurro, c'è una scollatura ormai evidente. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La partita di Verona è un album di fotografie da raccontare. La più segnante: minuto 28 del primo tempo, Inter in grande difficoltà, giocatori a bordo campo per il cooling break e il tecnico che non interviene, non parla con nessuno. Spiega niente o forse tutto, quella situazione. Ma il punto è qui, è in un distacco che ora si avverte tra Conte e la squadra, almeno una parte di essa. È un sentimento avvertito nello spogliatoio nerazzurro, una scollatura tra il comandante e il suo esercito”.