L'Inter ha già un'idea di offerta per l'ipotetico contratto che Nicolò Barella firmerebbe in caso di approdo in nerazzurro. Secondo Repubblica il ds Ausilio ha pronto un accordo di 5 anni per due milioni di euro a stagione, ma va superato l’ostacolo della valutazione che ne fa Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che va oltre 50 milioni.