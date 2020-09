L'Inter guarda al mercato dei difensori cercando l'eventuale sostituto di Milan Skriniar. Sul taccuino di Ausilio e Marotta ci sono diversi nomi, ma il preferito di Antonio Conte resta Nikola Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina perché in grado di adattarsi in più ruoli e, nato terzino, è più adatto alle uscite palla al piede che prevede il suo modulo.