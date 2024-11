AFP via Getty Images

Inter, Calhanoglu: “Sono pronto per il Napoli. Sul rigore ho provato una cosa nuova"

38 minuti fa



Match-winner di Inter-Arsenal, Hakan Calhanoglu ha parlato ad Amazon Prime Video a pochi minuti dal triplice fischio. Ecco le sue parole.



LA GARA – “Una partita difficile, lo sapevamo. L’Arsenal è forte e contava il risultato. Abbiamo difeso bene, i difensori hanno fatto un bel lavoro. Abbiamo sofferto un po’ ma il calcio è così e bisogna sacrificarsi. Abbiamo lavorato bene”.



RITORNO – “Dopo 3 settimane fuori, era dura per me fisicamente. Mi serviva minutaggio nelle gambe ma ora sono pronto per il Napoli”.



RIGORE – “Striscia di rigori segnati? Spero di continuare così, non voglio sbagliare. Stasera ho provato una nuova cosa visto che ormai sanno come li calcio. Ho aspettato fino alle fine e poi ho tirato in mezzo”.