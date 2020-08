Niente contropartite "giovani" e solo cash. L'Inter e la Roma hanno trovato un principio di intesa per il passaggio in nerazzurro di Alekasandar Kolarov. L'esterno serbo si trasferirà a titolo definitivo e firmerà un biennale coi nerazzurri e al club giallorosso andrà un indennizzo che non supererà i 2 milioni di euro.