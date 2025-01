Inter, c'è la data per Palacios al Monza: i dettagli e la norma che rende possibile l'affare

sperava di ripercorrere le orme di Yann Bisseck, arrivando all'Inter per poi piano piano guadagnare posizioni nelle pur rigide gerarchie di Simone Inzaghi; invece, il difensore argentino classe 2003 ha messo insieme soltanto 10 minuti in campionato (2 presenze) e 16 in Coppa Italia (1 presenza). Per lui è pronto un prestito, rimarrà in Italia.Scrive infatti Gianluca Di Marzio che all'inizio della prossima settimana, dopo la gara tra Genoa e Monza che chiuderà la 22esima giornata di campionato,

La società biancorossa ha già preso Stefan Lekovic dalla Stella Rossa in difesa, e l'arrivo anche di Palacios potrebbe essere un indizio importante per la partenza di Pablo Marì in direzione Fiorentina.- Palacios, in stagione, ha già vestito le maglie dell'Inter e, prima dei nerazzurri, dell'; fino a qualche mese fa non avrebbe potuto indossarne una terza, ma la norma è stata recentemente modificata.. L'Independiente Rivadavia per esempio, come tutti i club argentini, gioca le proprie stagioni sull'anno solare, e non da estate a estate.