Inter su Nico Paz: la tripla recompra del Real Madrid e la formula "alla Brahim Diaz"

L'pensa al futuro e c'è nome in cima alla lista di Marotta e Ausilio:piace parecchio ai nerazzurri, che studiano un piano per assicurarselo nonostante la tripla recompra in favore delLa prima metà di stagione con ilè bastata per convincere tutti: il talento c'è, tecnicamente e fisicamente il classe 2004 ha dimostrato di essere un giocatore impattante nell'immediato, gol e altrettanti assist in 19 presenze con i lariani alla prima vera esperienza tra i professionisti dopo quelle con le giovanili delle merengues. A questo si aggiunge che il suo profilo, giovane e futuribile, è perfettamente compatibile con la politica adottata da Oaktree.

Arrivare al fantasista spagnolo naturalizzato argentino non è semplice, vista la presa salda che il Real ha su Paz, ma l'Inter ha diverse carte da giocarsi.- Innanzitutto, bisogna fare chiarezza sulla situazione di Nico Paz. Il Como lo ha acquistato la scorsa estate per 6 milioni di euro, ma il Real Madrid si è garantito l'opportunità di riprendere il ragazzo. In più di un'occasione, perché come evidenziato da Sky Sport

- Difficile che il Real di Florentino Perez non voglia utilizzare la clausola di riacquisto, ma a Madrid Nico Paz troverebbe spazio? La concorrenza è numericamente e qualitativamente impressionante vista la presenza di Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé, Rodrygo e Arda Guler per citarne qualcuno. Ad oggi con Carlo Ancelotti sarebbe difficile imporsi, discorso diverso se in panchina dovesse arrivare Xabi Alonso che potrebbe ritagliare per lui un ruolo alla Wirtz nel 3-4-2-1 con cui ha disegnato il Leverkusen.- Alla corte di Simone Inzaghi la concorrenza sarebbe comunque importante, ma meno insormontabile di quella che Nico Paz troverebbe in Spagna e per questo i nerazzurri sono convinti di avere le giuste carte per convincere il giocatore. E per aggirare l'ostacolo Real Madrid ci sarebbe già un'idea. Calciomercato.com lo aveva anticipato all'inizio dell'anno ( LEGGI QUI ), ora anche Gazzetta.it rilancia la possibilità per l'Inter di studiare unae che di fatto ha scelto il Como in estate per portare l'argentino sulla riva del Lago. Le cifre sarebbero chiaramente più alte, ad oggi la valutazione si aggira intorno ai, e il Real manterrebbe la possibilità di riprendersi il giocatore mediante clausole, ma i nerazzurri potrebbero così sfruttare nell'immediato futuro le qualità di Nico Paz per poi eventualmente guadagnare dal ritorno dell'argentino a Madrid una o due stagioni più tardi.

