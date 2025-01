Urbanski ufficiale al Monza: ruolo, titolarità, le idee di Bocchetti

AFP via Getty Images

Ilha appena annunciato ufficialmente l'arrivo didal Bologna: il polacco, classe 2004, arriva in Brianzae proverà ad aiutare la squadra di Bocchetti nella rimonta-salvezza, che ha subito un freno proprio nell'ultima partita persa 3-1 in casa dei rossoblù.- Urbanski è un centrocampista offensivo che può giocare sia in zone centrali, sia largo sulla fascia, molto duttile. Ha giocato 31 partite in Serie A, trovando il primo gol proprio nella scorsa stagione contro il Monza. 3 volte titolare nell'edizione corrente della Champions League, alza sensibilmente il livello della manovra di Bocchetti.

- Per quanto riguarda lo schieramento di Urbanski in campo, il Monza, dopo la cessione di Djuric al Parma, dà tutta l'impressione di voler attaccare senza punti di riferimento. Anche nel caso in cui arrivasse Jovic dal Milan, sarebbe comunque un attacco non di peso con Maldini e Ciurria a fare da rifornitori.